Salto Ángel y Margarita entre nominados a World Travel Awards

CIUDAD MCY.-El Salto Ángel, en el Parque Nacional Canaima, estado Bolívar, y la isla de Margarita, Nueva Esparta, se encuentran entre los destinos suramericanos nominados en los World Travel Awards 2026, un galardón que reconoce, celebra y premia la excelencia en todos los sectores del turismo, aerolíneas, hoteles y hospitalidad a nivel mundial.

De acuerdo a la página oficial del galardón, el Salto Ángel está nominado en la categoría South America’s Leading Tourist Attraction 2026 (Principal atracción turística de Suramérica 2026), mientras que la isla de Margarita figura entre los nominados en la categoría South America’s Leading Beach Destination 2026 (Principal destino de playa de Suramérica en 2026).

Venezuela figura en otras dos (2) categorías del premio turístico: South America’s Leading Culinary Destination 2026 (Principal destino culinario) y South America’s Leading Green Destination 2026 (Principal destino verde).

FUENTE : EL FOCO

FOTO : CORTESÍA