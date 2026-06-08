León XIV pide una respuesta coordinada ante la crisis migratoria

CIUDAD MCY.- El papa León XIV solicitó a las naciones un compromiso global para salvaguardar la dignidad humana y los principios de la justicia social, ya que las dinámicas actuales de movilidad humana requieren políticas que atiendan directamente a los individuos y a los factores originarios del desplazamiento.

Así lo señaló durante intervención, este lunes, ante el Congreso de los Diputados en Madrid, España, para exponer su postura sobre la situación de los flujos migratorios a nivel internacional, refieren la agencia Sputnik.

El obispo de Roma fundamentó su propuesta en dos vertientes: establecer mecanismos de tránsito seguros y canales legales que faciliten una recepción adecuada y procesos de inclusión social; y el derecho de los ciudadanos a permanecer en sus lugares de nacimiento, lo que implica atajar problemas estructurales como los conflictos armados, la inestabilidad civil, la brecha económica y el impacto derivado de las alteraciones climáticas.

Asimismo, en su discurso, abordó la naturaleza del fenómeno, el cual fue calificado por la autoridad vaticana como una responsabilidad moral y jurídica que excede los análisis numéricos o las evaluaciones estrictamente macroeconómicas.

En este sentido, se señaló que cualquier tipo de segregación basada en la procedencia, la raza, las creencias religiosas, el idioma o la escala social constituye una contravención directa a los estatutos internacionales que consagran la igualdad intrínseca de la condición humana.

FUENTE AVN

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