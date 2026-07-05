León XIV recuerda a las víctimas y al pueblo venezolano tras el terremoto

CIUDAD MCY.- El papa León XIV recordó este domingo a las víctimas del terremoto de Venezuela y aseguró que reza por el pueblo venezolano en este «momento tan difícil», tras el rezo del ángelus dominical.

«Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano; que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil», dijo León XIV en español después de saludar a un grupo del coro de la Universidad de Los Andes de Venezuela desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano.

El número de fallecidos por los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela asciende a al menos 2.954 personas y el de heridos a 16.592. La portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.

FUENTE : LA IGUANA TV

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