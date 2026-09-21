Liberan 250 caballitos de mar en el Parque Nacional Mochima

CIUDAD MCY.- Un total de 250 caballitos de mar fueron liberados en el Parque Nacional Mochima en conmemoración del Día Mundial de las Playas, informó el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Mincyt), este domingo.

El Mincyt detalló que la iniciativa de conservación ambiental se realizó en coordinación con los ministerios de Ecosocialismo, Turismo, Atención de las Aguas, Pesca y Acuicultura, así como la participación de niñas, niños y jóvenes.

Durante la jornada, el biólogo e investigador Rubén Penott señaló que desde el 2023 se han reintroducido más de 6.100 ejemplares de caballitos de mar. Penott agregó que esto refleja el impacto de la investigación científica nacional en la preservación de los espacios marinos y el equilibrio ecológico.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

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