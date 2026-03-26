Liga de Béisbol Máster 40 cumplió su cuarta jornada de acción

Las novenas de Punto 40, Bermúdez, New Arrival y Sudamtex salieron airosos durante un nuevo domingo de buen béisbol

CIUDAD MCY.- El pasado fin de semana se llevó a cabo la cuarta jornada de la Liga de Béisbol Master 40 del estado Aragua con cuatro encuentros que se disputaron en los estadios de Palma Real de Maracay y el José Inés Martínez de Santa Cruz de Aragua.

En el estadio de Palma Real, el equipo de Punto 40 se apoyó en una sólida labor monticular de Alejandro “El Lobo” Lamas para superar al equipo de Lobos con pizarra de 8 carreras por 6. Allí la derrota recayó en Gabriel Ramírez, mientras que el más destacado con el madero fue Tony Gutiérrez al sonar de 3-1, cuadrangular con las bases llenas con el que remolcó 4 compañeros y anotó una vez.

En el segundo encuentro de la jornada en el parque ubicado en el sector Los Samanes de Maracay, Bermúdez no tuvo mayores inconvenientes para superar a Taller Agrícola con pizarra de 16 carreras por 6. Oswaldo Contreras abrió y ganó por Bermúdez, mientras que Jack Michael Villegas fue el derrotado. El más destacado con el madero fue José Alejo, quien se fue de 5-3 con doble, par de anotadas y tres fletadas.

Por su parte, en el estadio José Inés Martínez de Santa Cruz, New Arrival aprovechó una buena jornada en el plano ofensivo para superar a Caimanes con marcador de 16 carreras por 7. Oscar Delgado lanzó las serpentinas para llevarse la victoria y Richar Canelo cargó con el revés. En el plano ofensivo, Mario Sumoza tuvo jornada perfecta al ligar de 5-5 con doblete, dos remolques y tres compañeros traídos al plato.

Finalmente, una buena jornada ofensiva de Raúl Farfán, quien se fue de 4-3 con doble, anotada y remolcada, condujo la victoria de Sudamtex 8 por 4 ante Osos de San Francisco. Sócrates Castillo se adjudicó la victoria desde el morrito y el espigado Nelson Rodríguez fue el perdedor.

Cabe destacar, que esta cuarta jornada de la Liga de Béisbol Máster 40 del estado Aragua contó con la visita del patrocinante principal del evento Marcos Ramírez, quien intercambió ideas con el presidente de la liga, Ricardo Vanegas, acerca del desarrollo del torneo y cooperación a futuro.

*QUINTA JORNADA*

*DOMINGO 29/03/2026*

*ESTADIO: SANTA RITA*

9:00 AM BERMÚDEZ vs. BRAVOS

11:30 AM NEW ARRIVAL vs. PUNTO 40

*ESTADIO: JACINTO SOSA MONTENEGRO – SAN FRANCISCO DE ASÍS*

9:00 AM OSOS DE SAN FRANCISCO vs. TALLER AGRÍCOLA

11:30 AM: SUDAMTEX vs. CAIMANES

YLAI OLMOS CASTILLO

FOTOS: CORTESÍA