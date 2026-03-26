Venezuela sacude la cima del ranking mundial de béisbol

CIUDAD MCY.- La nueva clasificación, publicada por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, mantiene a Japón como líder con 6.337 puntos, seguido por China Taipéi, Estados Unidos y Surcorea, en un cuarteto que ahora siente más cerca la presión venezolana.

El ascenso de Venezuela hasta el quinto puesto con 3.992 unidades, tras sumar 1.150 puntos como campeona del Clásico Mundial de Béisbol, reduce distancias de forma significativa y confirma su consolidación como potencia en este deporte.

Este sistema de clasificación, que pondera resultados de los últimos cuatro años desde categorías Sub-12 hasta la absoluta en torneos globales y continentales, refleja así el impacto inmediato de una generación dorada que ha transformado el mapa competitivo.

Más abajo, Puerto Rico escala al sexto lugar superando a México, mientras Australia protagoniza el ascenso más notable dentro del top 10, la República Dominicana gana terreno en un ranking cada vez más comprimido al superar a Cuba, que cae al puesto 12.

Con 85 países representados, la tabla evidencia un béisbol global en efervescencia, donde cada torneo reescribe jerarquías y donde Venezuela, ahora más cerca que nunca de la cúspide, amenaza con cambiar definitivamente el orden establecido.

FUENTE: PRENSA LATINA

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