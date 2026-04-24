Liga Futsal Femenina inició en el Coliseo La Urbina

CIUDAD MCY.- La Liga Futve Futsal Femenina inicia este viernes bajo la organización de la Federación Venezolana de Fútbol y la Comisión de Fútbol Sala.

El certamen reúne a 12 instituciones deportivas que competirán por el cupo para representar a Venezuela en la próxima Conmebol Copa Libertadores, evento programado para realizarse en Argentina entre el 26 de julio y el 2 de agosto.

La configuración del torneo se divide en dos sectores de seis equipos cada uno. El Grupo A está integrado por el actual campeón Tigres Futsal, Pumas Futsal, Limer Motors, UDC La Castellana, Real Esperanza y Deportivo La Guaira.

Además, el Grupo B lo conforman Club Polideportivo Crearte, CS Marítimo FS, Caracas FC, Deportivo Lara, CD Candelero y Metropolitanos. La fase de grupos constará de seis jornadas que se desarrollarán en las instalaciones del Coliseo La Urbina, en el estado Miranda.

El sistema de competición establece que los dos primeros lugares de cada zona y el mejor tercero clasificarán a una liguilla bajo la modalidad de todos contra todos. Luego, se efectuará una final única para definir al conjunto ganador.

La liga cuenta con la participación de más de 216 atletas e incluye la normativa de jugadoras juveniles, con el fin de facilitar el seguimiento por parte del cuerpo técnico de la selección nacional para el torneo sudamericano sub-20 de la categoría.

La jornada inaugural contempla seis encuentros en orden sucesivo. La actividad comienza a las 9:00 de la mañana con el duelo entre CD Candelero y Metropolitanos FC, seguido por Club Polideportivo Crearte frente a CS Marítimo a las 11:00 de la mañana.

En horario vespertino, Tigres Futsal se mide a Limer Motors a la 1:00 de la tarde; Caracas FC contra Deportivo Lara, a las 3:00 de la tarde; UDC La Castellana ante Real Esperanza, a las 5:00, y cierra el programa Pumas Futsal contra Deportivo La Guaira a las 7:00.

FUENTE : AVN

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