Liga Mayor suspende actividades tras terremoto en el país

La institución paralizó el calendario en solidaridad con las familias afectadas tras el doble sismo

CIUDAD MCY.-El deporte se solidariza con el país en un momento de profunda dificultad. Tras el fuerte movimiento telúrico registrado en las últimas horas, la Liga Mayor determinó que no existen las condiciones propicias ni el ambiente para continuar con el desarrollo de la zafra de verano, enfocando todos los esfuerzos y la atención en el bienestar de la población y del personal que da vida al circuito.

SEGURIDAD INSTITUCIONAL Y RESGUARDO

La decisión de la LMBP se tomó principalmente como un acto de acompañamiento y respeto hacia las miles de familias venezolanas que resultaron afectadas por el devastador terremoto. La directiva de la liga hizo especial énfasis en que varios de los peloteros que integran los distintos rosters tienen familiares directamente perjudicados por el siniestro, lo que hace imperativo brindarles el tiempo y el espacio necesario para atender sus situaciones particulares.

Asimismo, la paralización se alinea de forma estricta con el Estado de Emergencia decretado presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el fin de coordinar las labores de rescate y asistencia en las zonas afectadas.

EVALUACIÓN PERMANENTE PARA EL RETORNO

La liga informó que no se fijará una fecha de reanudación inmediata, optando por un esquema de monitoreo continuo de los acontecimientos:

Seguimiento cercano: El tren directivo realizará una evaluación minuciosa, constante y objetiva sobre la evolución de la infraestructura, los servicios y la seguridad en las distintas plazas del país.

Anuncio oficial: Una vez que las condiciones nacionales lo permitan y se tenga un panorama claro, la LMBP comunicará públicamente las decisiones logísticas y los pasos a seguir para la eventual continuidad del calendario 2026.

A través del documento, el circuito veraniego expresó sus más sinceras oraciones por las víctimas y envió un mensaje de aliento, fuerza y total acompañamiento a todo el pueblo venezolano en estas horas tan aciagas.

FUENTE: UN

FOTO: CORTESÍA