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Llega a Cuba ayuda humanitaria procedente de Colombia

PorLuisa Pedroza

Abr 16, 2026

CIUDAD MCY.- La senadora Gloria Flórez lideró, en nombre del Gobierno de Colombia, la entrega de ayuda humanitaria a Cuba en medio de la grave crisis derivada del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. La ayuda, enviada a través de la senadora, incluyó medicamentos, insumos médicos y alimentos donados por organizaciones sociales, grupos de solidaridad y el propio Gobierno colombiano, informó el portal de noticias ruso, RT.

Flórez expresó que esta acción simboliza la solidaridad entre los pueblos y que refleja el amor y agradecimiento del pueblo colombiano hacia Cuba, resaltando que «Cuba no está sola» en estos tiempos difíciles. La legisladora también reconoció el apoyo de otros países de la región, subrayando el compromiso de América Latina y el Caribe en brindar asistencia solidaria a la isla, que enfrenta una fuerte recesión y escasez de recursos básicos debido a las sanciones y el bloqueo prolongado.

FUENTE: CIUDAD CCS 

FOTO: CORTESIA 

Por Luisa Pedroza

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