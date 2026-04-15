LMBP presentó oficialmente su sexta temporada

CIUDAD MCY.- Este miércoles se llevó a cabo la presentación oficial de la Liga Mayor de Beisbol Profesional en su temporada número 6 la cual llega con varias novedades.

Los representantes de los ocho equipos quienes aseguraron que ya se encuentran a tono para la voz de play ball este sábado 18 de abril.

Esta zafra estará compuesta por un total de 70 encuentros lo que duplica la cantidad de las pasadas ediciones, 16 componen el Round Robin y la gran final al mejor de siete encuentros, en una campaña que será en honor a Omar Vizquel quien seguirá siendo el embajador oficial del certamen.

Será la mayor cantidad de encuentros jugados en el beisbol de verano que ha tenido un crecimiento durante cada una de las temporadas.

El ministro del Deporte, Franklin Cardillo presente en la rueda de prensa aseguró que: «La liga mayor es una de nuestras principales referencias porque nos permite visibilizar a los atletas venezolanos que van a formar parte del sistema competitivo internacional».

También indicó: «La liga mayor es un espacio para seguir desarrollando el deporte en Venezuela, vamos a estar junto a ustedes para sembrar el beisbol»

La LMBP repetirá el jonrón derby y actualmente se encuentra definiendo el escenario en el cual se llevará a cabo, además como una manera de llevar beisbol a otros escenarios tendrá un total de 12 encuentros en la isla de Margarita.

Por su parte Arturo Cupido presidente de la liga expresó en una extensa misiva que el beisbol de verano en Venezuela no compite con otras ligas, sino que las complementa.

“Muchos jugadores que están fuera del beisbol organizado, gracias a la Liga Mayor han sido llamado a las Grandes Ligas”, indicó.

FUENTE LÌDER EN DEPORTES

FOTO: CORTESÌA