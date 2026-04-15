Lucha aporta tercera de oro en Juegos Sudamericanos de la Juventud

CIUDAD MCY.- Los atletas de la modalidad de lucha libre sacan la cara por Venezuela en los IV Juegos Deportivos Sudamericanos de la Juventud. Asia Sánchez le entregó al país la tercera medalla de oro de este deporte en las competencias que se desarrollan en Panamá.

Sobre el tatami del Centro de Alto Rendimiento Luis “Matador” Tejada, Asia Sánchez hizo valer su autoridad combate tras combate y terminó con el título y la dorada de forma invicta, sin ceder puntos a lo largo del torneo.

En la final se impuso a la chilena Alejandra Salinas por un amplio 6-0. Antes de ello eliminó en su camino a la dorada a la brasileña Luanny Barbosa (5-0) y la colombiana Laura Zamora (7-0). Con su accionar confirmó el nivel que la llevó a ser subcampeona panamericana.

Los deportistas criollos cosecharon una plata y un bronce en la segunda jornada de combates de la lucha libre de los Juegos Sudamericanos de la Juventud.

Perla Peña se apuntó el segundo lugar para lograr la plateada en la categoría de los 73 kilogramos tras un combate apretado que se definió 7-4 ante la atleta panameña Aisha Williams.

Y la tercera presea de Venezuela en el torneo de lucha fue un bronce que recayó en manos de Adriana Figuera, vencedora por 8-0 sobre la peruana Michely Gutiérrez en la división de 65 kilos.

Los jóvenes luchadores criollos aprovecharon al máximo cada día de combate de la disciplina y encabezan el medallero de este deporte con un total de tres medallas de oro, dos preseas de plata e igual cantidad de bronces.

La jornada de competencias de este miércoles 15 de abril incluye participaciones de atletas criollos en surf, judo, tenis de mesa, lucha (modalidad grecorromana), tiro con arco y boxeo.

Venezuela participa con 178 atletas en las justas que se extenderán hasta el 25 de abril en Panamá.

FUENTE CIUDAD CCS

FOTO: CORTESÌA