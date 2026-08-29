Luis Arráez no le baja y aporta en dramática victoria de Filis

CIUDAD MCY.- Luis Arráez volvió registrar jornada multihit al irse de 4-2 en la jornada del viernes, funcionando como bujía constante de los Filis de Filadelfia en su triunfo 5-3 sobre los Angelinos de Los Ángeles. El camarero yaracuyano marcó la pauta ofensiva desde temprano y manttuvo la presión sobre el pitcheo rival.

Gracias a esta actuación, «La Regadera» elevó su promedio de bateo a un brillante .320 en la presente campaña regular. Con 163 imparables conectados en 510 turnos oficiales, el toletero venezolano se consolida una vez más en la lucha al frente de los líderes de bateo de todas las Grandes Ligas.

El momento de Arráez refleja una consistencia destacable en esta recta final del campeonato. Muestra de ello es su rendimiento en los últimos siete compromisos, lapso en el que registra un alto promedio de .333 tras conectar 8 hits en 24 apariciones al bate.

Finalmente, en cuanto al final de infarto del compromiso, tras un encuentro complejo y luego de insistir en la ofensiva, los Filis lograron la épica en la 9na entrada, cuando perdían 3-1. Con dos outs y tres corredores en las almohadillas, el panameño Edmundo Sosa conectó un monumental grand slam por el jardín central para voltear el juego y sellar una victoria memorable 5-3.

FUENTE : LIDER

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