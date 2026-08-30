Lula y Bolsonaro comienzan su propaganda electoral en TV

CIUDAD MCY.-El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, los dos principales candidatos en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, comenzaron este sábado su propaganda electoral gratuita en redes nacionales de radio y televisión con duros ataques mutuos.

El líder progresista aprovechó su primer programa para enumerar los diferentes escándalos que convierten a su principal rival en, como calificó, “el peor de los Bolsonaro”, mientras que el líder opositor destacó los problemas de corrupción, inflación, endeudamiento y seguridad que erosionan la aprobación del Gobierno.

Los dos candidatos dispondrán hasta el 1 de octubre, tres días antes de las elecciones, de un espacio privilegiado en los medios masivos para comunicarse con los más de 158 millones de electores al disponer de dos bloques gratuitos de publicidad, de 25 minutos cada uno, entre lunes y sábado.

FUENTE : AGENCIA

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