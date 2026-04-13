Maracay se llena de ritmo con el exitoso lanzamiento de la Ruta de los Patios Salseros

La inauguración de esta Ruta se llevó a cabo con éxito gracias a la organización del Consejo Municipal de Girardot y todos los que forman parte de este proyecto de ¿Sabes la Ruta?

CIUDAD MCY.- Con una energía contagiosa y al ritmo del son caribeño, se llevó a cabo con éxito la primera salida de la “Ruta de los Patios Salseros”, una iniciativa que busca resaltar la identidad cultural y el patrimonio musical del estado Aragua. Este lanzamiento estuvo dirigido especialmente a comunicadores sociales y creadores de contenido, quienes vivieron la experiencia de primera mano para proyectar a través de las plataformas de comunicación la esencia de este recorrido que promete convertirse en el epicentro del encuentro comunitario para todos los aragüeños.

El trayecto integró cinco puntos emblemáticos de la capital aragüeña, iniciando en el patio salsero “La Chango”, ubicado en el barrio El Milagro. El recorrido continuó hacia la histórica comunidad de El Recurso para visitar “El Sabor del Tamarindo”, hizo una parada estratégica en la Plaza del Estudiante en un encuentro con los iconos de «Maracay es Salsa», y una demostración de talento local en la sede de la Asociación Artística Musical del Estado Aragua, posteriormente se trasladó al sector 23 de Enero para conocer el patio de “Auris Marín”.

Más allá del entretenimiento, la Ruta de los Patios Salseros se consolida como un homenaje a la historia artística y humana de la región. Cada parada permitió a los asistentes conocer las vivencias de familias que han mantenido vivas las tradiciones afrocaribeñas durante generaciones, transformando sus patios en espacios de convivencia y paz. La iniciativa permite visibilizar estos lugares arraigados en la cultura popular, invitando a los amantes de la salsa a descubrir rincones llenos de anécdotas que nacen en el corazón de los barrios maracayeros.

Este proyecto es una realidad gracias al apoyo articulado de la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, quienes han apostado por la puesta en valor de los espacios que fortalecen la “Aragüeñidad”. A través de esta ruta, se espera que tanto propios como visitantes logren conectar con el sabor, la clave y la alegría que define a Maracay, consolidando al estado como un referente ineludible de la cultura salsera en el país.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS : CONSEJO MUNICIPAL GIRARDOT