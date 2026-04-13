Realizada cumbre regional de Marcha Para Jesús

Coordinadores de los 18 municipios fueron acreditados para el gran evento de la fe de este primero de agosto

CIUDAD MCY.- La población de San Mateo fue escenario para la cumbre regional de Marcha Para Jesús, evento en el que pastores de los 18 municipios asistieron con el fin de recibir sus acreditaciones previo al evento.

En la actividad estuvo encabezada por el organizador de Marcha para Jesús Venezuela, el pastor Hugo Díaz quien destacó que el evento ha tenido buena receptividad este 2026.

“Esta es la tercera gira regional que tenemos, la tercera cumbre y ha sido increíble la cantidad de personas que se han sumado, personas que en años anteriores no se habían incorporado, ministerios sumados, porque creo que Venezuela está viviendo una nueva etapa de reconciliación, de unidad, de esperanza y creo que como Iglesia tenemos que estar a la altura de la realidad del país.

Expresó que “La Marcha para Jesús es la expresión de fe más grande que hay en Venezuela hoy en día. Esta actividad es Patrimonio Inmaterial de Venezuela, Patrimonio Cultural de Venezuela. Crece cada vez más, ya no es una celebración solo del pueblo evangélico, sino que es una celebración de todo el país. Marcha para Jesús es una expresión de fe, de testimonio de que este país no les pertenece a los hombres, sino que le pertenece a Jesús.

Díaz informó que el año pasado se sumaron más personas, y esperan que este 2026 se superen los números del 2025.

“El año pasado en Brasil solamente tuvimos un reporte de 2 millones de personas en todo el país. Cada país maneja la cantidad de medio millón a un millón aproximadamente. Ha sido un gran mover y para este año 2026 hemos logrado sumar a 13 países más para la marcha.

Finalmente, el pastor brindó un mensaje para las actividades de este año. “Hemos hecho varios llamados, este mover que se está haciendo a través de las cumbres es para que la gente se anime, participe y se una a esta gran convocatoria que tiene como propósito adorar a Dios y orar por los países”.

“Sé que Venezuela es una tierra de gracia y por eso vamos a salir este 1ero de agosto a las calles para bendecir la tierra, celebrar que Dios está con nosotros y reencontrarnos con nuestra fe, perdonar y dar mucho mas amor. Hago el llamado a todas las familias, niños, adultos y ancianos, vamos a la marcha, es una cita con la fe del venezolano”, reafirmó Diaz.

ANAIS RONDÓN

FOTOS: CORTESÍA