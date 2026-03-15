Maracay tiene nuevas soberanas de la belleza

En la deslumbrante jornada la representante de San Ignacio brillo como un diamante por su impecable oratoria, pasarela y carisma, atributos que la llevaron a coronarse como la nueva reina de Ferias de San José 2026.

CIUDAD MCY.- Derrochando belleza, actitud y elegancia Valentina Morales logro coronarse como la nueva soberana de la belleza maracayera, deslumbrando a los presentes con un impactante vestido plateado que sello su triunfo en reinado mas importante de la Ciudad Jardín.

La hermosa velada se llevo a cabo en las instalaciones de la majestuosa concha acústica de Maracay donde estuvo presente el Alcalde de la jurisdicción, Rafael Morales; Cinzia Machín, directora de la organización de Reina de Ferias de San José, jurado calificador, medios de comunicación y público en general que disfrutó de la presentación que tuvieron las 20 candidatas en el escenario.

En esta jornada Valentina Morales representante de San Ignacio brillo como un diamante por su impecable oratoria, pasarela y carisma, atributos que la llevaron a coronarse como la nueva reina de Ferias de San José 2026.

Asimismo en la noche mas linda de Maracay, Helena Yanez logró pocionarse con la banda de reina del Turismo ; Andrea Ascanio, reina del Deporte y como reina de la Cultura, Isabella Cipriano.

Con esta extraordinaria eleccion, Maracay corona a Valentina Morales como una reina con propósito. Su liderazgo busca inspirar y llevar un mensaje de transformación social el cual impulsara a traves de diversos proyectos sociales

OTRAS BANDAS ESPECIALES :

Miss Fotogenica: Choroni

Miss mejor cuerpo : Los Samanes

Miss sonrisa : Urbanización el Centro

Miss mejor pasarela : Campo Alegre

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:CORTESÍA