Maracayeros celebrarán con júbilo a San José este 19 de marzo

La Diócesis de Maracay organizó un variado cronograma que incluye eucaristías solemnes, procesiones y homenajes musicales

CIUDAD MCY.-‎La Ciudad Jardín se viste de gala para celebrar a su guía espiritual: San José. El Padre Jesús Díaz, Párroco de la Catedral de Maracay, anunció que la comunidad se encuentra lista para recibir a los fieles con una programación que busca estrechar los lazos entre hermanos y enaltecer la identidad religiosa.

‎Las actividades se realizarán este jueves 19 de marzo, en el principal templo católico de la capital aragüeña, con la realización de tres encuentros: eucaristía tradicional a las 7:00am, Misa Solemne a las 10:00 de la mañana y la misa de Acción de Gracias organizada por el Movimiento Diocesano de San José a las 5:00 de la tarde.

‎Cabe mencionar que, esta última organización, creada hace tres años, es clave para que en todas las parroquias de la diócesis «se acreciente la devoción a nuestro santo patrono», acotó Díaz.

‎La festividad no se limitará a los actos litúrgicos, pues al finalizar el último rezo los devotos participarán en la tradicional procesión por las calles del Casco Central.

‎El esfuerzo, empeño y dedicación de cada evento tiene como fin que la ciudadanía desarrolle un sentido de pertenencia similar al de otras regiones del país con sus protectores. «Queremos acrecentar cada día más nuestra devoción, que nosotros los maracayeros nos sintamos identificados con San José», subrayó el párroco de la Catedral.

‎La invitación está abierta a toda la población, para que se acerquen al templo, pues las puertas estarán abiertas la jornada completo, esto pensamos en quienes no puedan asistir a las misas.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CIUDAD MCY