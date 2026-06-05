Marinos es el primer finalista de la SPB 2026

CIUDAD MCY.- Marinos de Anzoátegui celebró por todo lo alto su aniversario número 50, luego de clasificar a la final número 18 de su historia y la primera desde 2017.

Lo hizo este 4 de junio, al vencer 79-77 a Gaiteros el Zulia en el juego cinco de la Serie Semifinal, que se celebró en un colmado Gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz.

Los orientales, quienes habían perdido el día martes ante los musicales, querían sentenciar su pasaje, aunque no fue fácil, ya que el cuadro zuliano empezó efectivo y marchó al descanso 46-36.

Para la segunda mitad, Marinos ajustó en defensa y la anotación bajó por ambos equipos, situación que aprovecharon los de casa para plasmar un parcial de 25-12 y ponerse al frente de cara a los minutos decisivos.

La tensión era evidente y aunque todo parecía indicar que los orientales estaban encaminados al triunfo, Gaiteros sacó la casta de campeón, poniéndose por dos con 30 segundos para el cierre. Incluso, tuvieron el lanzamiento para llevar a el compromiso a tiempo extra, pero Marinos supo defender esa última posesión y todo fue celebración en la “Caldera del Diablo”.

Ahora Marinos deberá esperar por el ganador de la serie entre Cocodrilos y Guaiqueríes, que va 3-2 a favor de los insulares.

Los mejores del cuadro local fueron Malik Dime y Michael Bryson, ambos con 16. Aunque Carlos Fulda fue clave con sus 15 unidades, la mayoría de ellas en el tercer y último periodo.

Nazhiah Carter tuvo una tarea titánica y aunque anotó 22 puntos, con 11 rebotes, no evitó el desenlace de los suyos, que no podrán defender el campeonato.

FUENTE : SPB

FOTO : CORTESÍA