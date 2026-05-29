Más de 1.700 cultores se exhibieron en Expo Feria Cultural Aragua 2026

Esta primera edición contó con una feria gastronómica y la participación de más de 50 stands que presentaron las diversas manifestaciones icónicas desde el Eje Sur hasta la costa aragüeña

CIUDAD MCY.- Cargada de artesanía, ritmo y sabores, la Expo Feria Cultural Aragua 2026 se vivió en las instalaciones de la antigua Gobernación del estado Aragua. La exhibición fue un evento que reunió el acervo cultural de los 18 municipios de la entidad y cuyo recorrido fue encabezado por Joana Sánchez, vocera de la Aragueñidad, y Nicolás González, secretario de Cultura del estado.

El evento, enmarcado al Plan de la Aragüeñidad, funcionó como una estrategia para exaltar las bondades del estado, ya que abarcó manifestaciones, cofradías y tradiciones desde el Eje Sur hasta las costas del estado.

Esta primera edición contó con una feria gastronómica, la instalación de más de 50 stands y la participación de 1.700 cultores y cultoras. Además, se presentaron en escena artistas locales, agrupaciones musicales y danzas tradicionales regionales.

La Gobernadora, junto al secretario de Cultura, realizaron un recorrido por los stands en los que se presentaron las diversas manifestaciones icónicas, como el joropo central, los tambores de la costa, las Burriquitas de San Casimiro, el Baile de La Llora, el Toro de colores de Lamas, Los Diablos Danzantes, entre otras manifestaciones propias de la región.

Sánchez mencionó que el evento fue una ventana para mostrar la verdadera realidad de Aragua: «Esta primera edición reflejó el rostro de un pueblo alegre, porque hoy queremos mostrar justamente lo bueno a través de las redes sociales y lo que significa el Plan de la Aragüeñidad, porque es un plan que va dirigido no solo a fortalecer la infraestructura, sino fomentar una cultura más humana y el acercamiento con toda nuestra gente que está desarrollando esta gran labor».

Asimismo, Sánchez extendió la invitación a los ciudadanos del centro de país a visitar al estado Aragua, región que tiene muchas manifestaciones culturales qué ofrecer.

«Llégate al estado Aragua, porque Aragua no es lo que te dijeron, no es lo que te contaron. Hoy podemos observar en el rostro de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, lo que significa la identidad y por supuesto, la perpetua memoria colectiva».

Finalmente, Nicolás González, secretario de Cultura, afirmó que la Expo Feria Cultural Aragua 2026 fue un rotundo éxito que mostró las tradiciones del centro, costa, el Eje Este y la llanura de la entidad.

«Nuestros cultores, cultoras, artesanos, emprendedores y nuestra gente en general logró mostrar lo que es Aragua, un estado donde nuestras raíces están más vivas que nunca y gracias al compromiso y dedicación de nuestra gente esta feria se consolidó como un éxito rotundo», concluyó.

PRENSA GBA

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