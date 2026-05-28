CFS Inces Polivalente Bermúdez se consolida como epicentro de capacitación industrial

CIUDAD MCY .- El sector industrial de la región Aragüeña cuenta desde ahora con un contingente técnico altamente calificado tras el exitoso cierre de la formación en Soldadura de Refrigeración dictada en las instalaciones del CFS Inces Polivalente Bermúdez. En este sentido, se destaca que un nutrido grupo de 40 participantes completó con éxito cada fase del exigente programa, demostrando un alto nivel de compromiso y destreza en un oficio con enorme demanda en el mercado actual.

Por su parte, la ejecución de este trayecto educativo estuvo bajo la tutoría directa del maestro Derwin Flores, quien guio el aprendizaje práctico de los estudiantes. Asimismo, el proceso contó con el respaldo institucional continuo de la jefa de centro, Yubisay Pacheco, cuya gestión garantizó el cumplimiento de los objetivos académicos y el acceso a los recursos necesarios para consolidar una instrucción de primer nivel.

El cierre de la actividad formativa sirvió como el escenario ideal para que los cursantes exhibieran el dominio técnico adquirido. Los nuevos especialistas ejecutaron complejas maniobras operativas frente a los evaluadores, dejando en claro que poseen las competencias requeridas para incorporarse de inmediato al campo laboral productivo con total seguridad y eficiencia. Con este logro colectivo, la institución reafirma su rol protagónico en la reactivación económica local a través de la educación técnica.

Entre las destrezas más destacadas durante la jornada final, el grupo ejecutó con precisión soldaduras autógenas utilizando varillas de plata y bronce, materiales esenciales para garantizar la durabilidad de los sistemas de enfriamiento. Adicionalmente, en este aspecto se implementaron técnicas avanzadas con el uso de hilo de nitrógeno, un procedimiento crítico para mantener la limpieza interna de las tuberías y evitar obstrucciones.

PRENSA INCES ARAGUA

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