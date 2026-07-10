Más de 17 mil personas han sido atendidas en los campamentos transitorios

CIUDAD MCY.-El balance en los campamentos transitorios, arrojó que hasta este 10 de julio, 17 mil 128 personas afectadas por los sismos del pasado 24 de junio, se encuentran en estos espacios, para ser atendidos.

Se pudo conocer, que hasta el momento hay 89 campamentos de este tipo, con una capacidad instalada para 24 mil 280 personas. En Caracas, se encuentran dispuestos 40, con capacidad instalada para 10 mil 738 ocupantes, y hasta el momento hay cinco mil 456.

De igual forma, en el estado La Guaira, el Gobierno nacional, acondicionó 26 campamentos, los cuales, cinco de ellos se encuentran en proceso de ampliación, donde se han albergado 10 mil 391 personas. También, en el estado Miranda, se organizaron 23 sitios para la atención de las personas afectadas por los sismos, con una capacidad instalada para dos mil 959, donde se encuentran actualmente mil 281.

El Gobierno de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, habilitó los campamentos transitorios para atender a los afectados por los pasados movimientos telúricos que dejaron al estado La Guaira, Miranda y Caracas, con fuertes daños.

FUENTE: VTV

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