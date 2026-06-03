Más de 300 jóvenes participan en fase nacional de la Olimpiadas de Astronomía

CIUDAD MCY.- Este miércoles se llevó a cabo la fase nacional de las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía 2026, una iniciativa en conjunto entre el ministerio para la Ciencia y Tecnología y el ministerio de Educación.

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, extendió su felicitación a los equipos de ambos ministerios por el despliegue territorial de esta experiencia pedagógica.

«Hemos atendido casi 10.000 niños y jóvenes en todo el territorio nacional, acompañando además la formación de los maestros y profesores en más de 400 instituciones educativas de más de 200 municipios. Nosotros creemos que esta es la vía correcta para levantar la calidad de la educación y, en consecuencia, para levantar al país. Si enamoramos a las futuras generaciones de la ciencia y la tecnología, no hay manera de que este país no sea capaz de resolver sus problemas y salir adelante», dijo.

Explicó que tras superar diversas fases de selección a nivel regional, un total de 316 jóvenes de todo el país lograron clasificar a este encuentro nacional.

Por su parte, la viceministra para la Comunalización de la Ciencia para la Producción, Danmarys Hernández, resaltó el carácter sostenido de este programa, el cual ya rinde frutos tangibles con la preparación de semilleros científicos que sirven de referencia internacional en las ciencias astronómicas y del espacio.

Por su parte el presidente del Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (Cenamec), Andrés Moya, enfatizó que este tipo de olimpiadas buscan conectar el conocimiento científico con las realidades de la sociedad y fomentar el pensamiento crítico en la ciudadanía.

Asimismo, apuntó que el gran reto del Estado venezolano de cara al futuro inmediato es «fortalecer la ruta de formación permanente para los docentes de ciencia, garantizando así una sinergia institucional que impacte positivamente a toda la niñez y juventud venezolana».

FUENTE: PRENSA VICEPRESIDENCIA SOCIAL

FOTO:CORTESIA