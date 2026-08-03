Más de 370 atletas tomaron el Hermanos Ghersi en la IV Válida Regional

La actividad sirvió como prueba para evaluar a los noveles atletas aragüeños en las carreras de velocidad y fondo, así como también en saltos y lanzamientos

CIUDAD MCY.- En una contundente demostración de talento, disciplina y masificación deportiva, el Estadio Olímpico Hermanos Ghersi Páez de Maracay albergó este domingo la cuarta válida de la Liga Aragüeña de Atletismo, cita que reunió a más de 370 atletas provenientes de cinco entidades del país más nuestro estado anfitrión.

Sobre la pista y el campo, más de 250 exponentes aragüeños defendieron los colores regionales compitiendo al más alto nivel en pruebas de velocidad, fondo, saltos y lanzamientos.

El evento contó con la presencia del presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), Carlos España, acompañado por su equipo multidisciplinario. Durante la actividad, las autoridades destacaron que este circuito de válidas constituye el motor principal para la evaluación técnica, la captación de nuevos talentos y la garantía del relevo generacional en la entidad.

Por su parte, Russel Blanco, presidente de la Asociación de Atletismo del Estado Aragua, enalteció la alianza estratégica con el Ejecutivo regional para la consecución de estos espacios deportivos. «Agradecemos el firme e incondicional respaldo de nuestra gobernadora Joana Sánchez y del presidente del IRDA, Carlos España, cuyo apoyo constante ha sido determinante para proyectar el atletismo aragüeño a lo más alto», destacó Blanco.

Con la mirada puesta en el cierre del calendario competitivo, el comité organizador extendió la invitación a toda la afición y a la familia del deporte a prepararse para la Quinta Válida, pautada para finales de este mes en el Hermanos Ghersi, escenario donde se definirán los campeones absolutos de la temporada. Esto es gracias al apoyo de la gobernadora Joana Sánchez, el Gobierno Bolivariano de Aragua en conjunto con el IRDA.

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