Mas de 50 niños recibieron becas en Campo de Sueños

CIUDAD MCY.- Con el propósito de brindar mejor calidad de vida a personas con condiciones especiales o alteraciones en el desarrollo, Campo de Sueños celebra el primer mes de los mas de 50 niños que fueron beneficiados con el programa de “Becados”.

Estos resultados se obtuvieron gracias a eventos privados que permitieron a que Campo de Sueños brinde becas a niños y este beneficio sea sostenido en el tiempo.

Inmaculada Rojino, directora de Campo de Sueños, comentó su satisfacción por la positiva noticia: “Estamos celebrando nuestro primer mes beneficiando a 50 niños provenientes del Hospital Central de Maracay y de las instituciones públicas del estado en las áreas de fonoaudiología, terapia ocupacional, fisioterapia acuática, atención integral temprana, psicología y psicoeducación”.

De igual manera, comentó que: “Desde Campo de Sueños estamos felices de poder celebrar este primer mes. Queremos que la familia les dé importancia a estos espacios. Estos 50 chamos han venido de manera consecutiva durante este primer mes y lo queremos celebrar desde el agradecimiento de todas aquellas personas que apoyaron y fueron parte de esa noche de comedia”, indicó Rojino.

Asimismo, hizo una invitación a todas aquellas personas para que sigan apoyando los eventos privados para beneficiar a más niños. “Queremos invitarlos a que nos sigan apoyando en los próximos eventos ya que eso es lo que nos permiten sostenernos en el tiempo con los beneficios para estas personas. Todo con la finalidad de mejorar su calidad de vida”.

A su vez, anunció la próxima actividad que tienen en agenda. “Dentro de poco sacaremos el plan vacacional con juegos con propósitos y significativos donde los chamos podrán recrearse sin pantallas y disfrutar de espacios naturales”.

Rojino se planteó como objetivo que el resto de las actividades se desarrollen dentro de la fundación. “Queremos que todos los eventos sean aquí en Campo de Sueños, para que las personas nos conozcan, sepan donde estamos ubicados y puedan ver los espacios”.

Cabe destacar que, para Campo de Sueños representa un número importante alcanzar 51 becados post pandemia, ya que han trabajado para seguir brindándole bienestar a personas que no cuentan con los recursos, pero necesitan sus terapias.

Dentro de la fundación podrán encontrar diferentes servicios como, fisioterapia, estimulación del lenguaje, psicopedagogía, inclusión laboral para personas con discapacidad, transición a la vida adulta para personas con discapacidad, adultos de grandes experiencias, puente social, guardería terapéutica, formación continua y esparcimiento familiar.

ANAÍS RONDÓN

FOTO: CORTESÍA