Más de 6 mil personas rescatadas tras sismos del 24 de junio

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que hasta la fecha más de 80 mil familias han recibido atención directa luego de los sismos del pasado 24 de junio

CIUDAD MCY.- ‎El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, ofreció un sexto balance oficial sobre las labores de atención a las zonas afectadas tras los fuertes sismos registrados en el país el pasado 24 de junio.

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‎Informó Rodríguez que 6.461 personas han sido rescatadas en el marco de las labores de rescate que se realizan en el ámbito nacional, así como también se ha brinda atención oportuna a 80.870 familias en los estados afectados.

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‎De igual forma, hizo énfasis en que se han distribuido 3 millones 191 mil 692 litros de agua y se ha restablecido casi por completo el servicio eléctrico en La Guaira.

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‎AUMENTA NUMERO DE VOLUNTARIOS

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‎Señaló que 15.467 venezolanos se han registrado como voluntarios y un total de 26.121 efectivos de seguridad, gestión de riesgos y de desastres están desplegados para atender la emergencia.

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‎En cuanto al número de decesos, el jefe del Poder Legislativo indicó que se ubica en 1.943 personas. Igualmente, se contabilizan 10.571 heridos y 28.380 personas afectadas están recibiendo atención en hospitales o campamentos provisorios.

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‎REPLICAS EN DESCENSO

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‎Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional precisó que el número de réplicas o sismos secundarios han venido reduciendo su intensidad luego del evento principal del pasado 24 de junio.

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‎Detalló Rodríguez que desde el evento principal se han producido 689 réplicas. resaltando que el pasado 28 de junio fueron reportadas 86 réplicas, mientras que el día lunes fueron 30 nuevos movimientos de la tierra.

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‎Precisó Rodríguez que tras estos registros se ha evidenciado un descenso constante de los sismos en el país, por lo que paulatinamente todo estará regresando a la normalidad.

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‎YLAI OLMOS CASTILLO

‎FOTO: PRENSA PRESIDENCIAL

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