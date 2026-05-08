Más de 700 escolares de Linares Alcántara recibieron atención de salud

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas de salud que garantizan la atención integral de la población infantil, 765 niños, niñas y adolescentes de la UEE «Barrio 18 de mayo» fueron beneficiados en un despliegue de salud en el municipio Linares Alcántara.

La actividad consolida la importancia que el Gobierno Nacional le brinda a la población escolar, a través del programa «Salud va a tu escuela», que en Aragua encabeza la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

​El despliegue contó con servicios de medicina general y odontología, y en la misma se busca garantizar que la población estudiantil cuente con las condiciones de salud óptimas para su desarrollo escolar.

​Durante la actividad, los equipos de salud realizaron pesquisas y reforzaron el cerco epidemiológico mediante la revisión de los esquemas de vacunación en niños y adolescentes.

​Esta jornada forma parte de la 4ta transformación, que se ejecuta de manera continua en los diversos municipios de la entidad aragüeña para elevar la calidad de vida de sus habitantes.

Esta iniciativa se realiza cumpliendo los lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el respaldo del ministro de Salud, Carlos Alvarado.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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