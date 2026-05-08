Pueblo turmereño se prepara para el Día de las Madres

‎En el Casco Central de la ciudad se realizaron distintas actividades, entre ellas, una feria de artesanías y el arreglo del campo santo para celebrar la vida y obras de las féminas que ejercen el rol de crianza

‎CIUDAD MCY.- Con miras de celebrar el Día de la Madre, la Alcaldía del Municipio Santiago Mariño, a través de las distintas direcciones e instituciones que la conforman, organizó una serie de actividades para rendirles honor en su día.

‎‎Como parte de la tradicional visita al campo santo local, que suele realizarse en esa fecha, se desarrollan diversos trabajos para la mejora de la infraestructura, entre ellos: adecuación de la capilla, frisado y embellecimiento con pintura, por mencionar algunos trabajos.

‎‎En el área cultural y económica, se desarrolló la Expo Artesanal Día de las Madres 2026, en la Plaza Santiago Mariño. Alrededor de 20 artistas dijeron presentes para llevar una muestra de su talento e ideas de regalos.

‎‎En el sitio se pudo apreciar una gran variedad de expresiones, como muñequería, escultura, pintura, orfebrería, talabartería y tejidos.

‎‎Jesús Corniel, director de cultura de la Alcaldía de Mariño, mencionó que el evento también permitió realzar la identidad local, al incentivar las actividades tradicionales dentro de la población. «Nuestros cultores exponen todas estas obras de arte que realizaron con amor y cariño, para que nuestro pueblo pueda adquirirla y dar este detalle a nuestras madres».

‎‎Como información adicional, los expositores ejecutaron breves talleres de formación para quienes estuvieron interesados en algún área específica. «Es importante rescatar estás costumbres, todas para que permanezcan en el tiempo y que nuestras futuras generaciones puedan adquirir toda esta sabiduría».

‎‎Este tipo de jornadas se concretan gracias al trabajo conjunto del Gobierno regional y local, a cargo de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán.

‎‎Por su parte, Alicia La Rosa, coordinadora de Artesanías de la Secretaria de Cultura, subrayó la importancia de cuidar este patrimonio, «la cultura se lleva en el corazón para seguir consolidando un país fuerte, con identidad propia (…) ante las adversidades con nuestras manos se escribe la historia».

‎THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

‎FOTOS | CIUDAD MCY