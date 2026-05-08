Más de mil 300 beneficios de salud recibieron trabajadores de la Fundación del Niño Aragua

CIUDAD MCY.- Durante un despliegue de atención especializada en salud, el Gobierno de Aragua otorgó mil 386 beneficios de salud a 122 trabajadores de la Fundación del Niño en Maracay, como parte de las políticas de fortalecimiento de sistema de salud pública.

La jornada ejecutada por el equipo del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Madre María, logró realizar 189 consultas especializadas como medicina interna, dermatología, nutrición, medicina general, dermatología, psicología, oftalmología, optometría, odontología, discapacidad, ginecología y obstetricia.

El recurso humano de la Fundación del Niño también se benefició del servicio de vacunación, pesquisa de talla, peso y tensión arterial y participó en la sesión educativa colectiva sobre prevención de enfermedades y promoción de hábitos saludables. Se entregaron 9 mil 100 unidosis de medicamentos para garantizar el cumplimiento de los tratamientos indicados durante de las consultas recibidas.

Estas jornadas forman parte de los lineamientos de salud de la presidenta (e) del país, Delcy Rodríguez, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud y en Aragua de la gobernadora Joana Sánchez, mediante la Corporación de Salud del estado Aragua.

FUENTE: PRENSA CORPOSALUD

FOTO: CORTESÍA