Preparan campos santos para el Día de la Madre en Maracay

En el Cementerio Metropolitano y el Cementerio La Primavera se realizarán Eucaristías en conmemoración a los fieles difuntos

CIUDAD MCY.- Para este domingo 10 de mayo, Día de la madre, la Alcaldía de Girardot organiza una serie de encuentros religiosos en los dos campos santos de la jurisdicción, con motivo de homenajear a los fieles difuntos.

A través de la Fundación de Servicios Funerarios Municipales de Girardot (Funcemar), se planifica una misa oficiada por el padre Pio José Colmenares, tanto en el Cementerio La Primavera, como en el Cementerio Metropolitano Maracay.

Ambas jornadas permitirán conectar la espiritualidad de la ciudadanía, compartir entre los miembros de la familia, agradecer la vida y obra de las figuras maternas que ya no se encuentran en el plano terrenal.

Para esta fecha de importancia, el Cementerio La Primavera abrirá sus puertas a las 08:00am y se realizará la eucaristía a las 11:00 am. Por otra parte, en el Cementerio Metropolitano Maracay se dará la bienvenida a los visitantes a las 07:00am para llevar a cabo el servicio a las 09:30am.

Además, el desarrollo de estos eventos contempla el mantenimiento rutinario de los espacios e instalación de puntos de hidratación.

THAIMARA ORTIZ

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