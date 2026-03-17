Más de mil familias atendidas en operativo integral en el sector La Concepción

CIUDAD MCY.- Más de mil familias del sector La Concepción y comunidades pertenecientes a la Comuna Paula Correa del municipio José Rafael Revenga, fueron beneficiadas con una jornada de atención integral masiva. La actividad, desarrollada en las instalaciones de la Unidad Educativa Francisco Jaramillo, se ejecutó bajo las directrices de la Cuarta Transformación (4T) impulsada por el Ejecutivo Nacional y Regional, orientada a consolidar un sistema sólido de protección social para el pueblo venezolano.

Durante el operativo, la Dirección Municipal de Salud garantizó el acceso gratuito a más de diez especialidades médicas, brindando respuesta inmediata en áreas críticas como medicina general, odontología, ginecología y traumatología. Los asistentes también contaron con servicios especializados de ecografía, electrocardiogramas, planes de vacunación y entrega de medicamentos a través de farmacia, asegurando un abordaje preventivo y curativo de alto impacto para los habitantes del punto y círculo.

Asimismo, la jornada integró la plataforma del Sistema de Misiones y Grandes Misiones, facilitando trámites y asesorías de la Prefectura, Registro Civil, LOPNA, Somos Venezuela y Hogares de la Patria. El enfoque social se extendió hacia la atención vulnerable con los programas de Parto Humanizado, Lactancia Materna y la Misión José Gregorio Hernández. Para complementar el abordaje, se ofrecieron servicios de embellecimiento para las mujeres y actividades recreativas destinadas a los más pequeños, logrando una atención integral que abarcó desde la salud hasta la recreación.

Los habitantes de la zona manifestaron su agradecimiento por la eficiencia del despliegue, destacando la importancia de unificar en un solo espacio servicios médicos y sociales. Hilda de Guisantis, habitante del sector Trapiche del Medio, expresó su satisfacción ante la jornada: “Me parece muy bien este tipo de operativos; esperamos que sigan haciendo jornadas siempre a favor del pueblo”.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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