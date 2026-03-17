GBA y entes nacionales articulan esfuerzos para fortalecer las 7 Transformaciones

Este encuentro reafirma la voluntad del gobierno regional de trabajar en perfecta cohesión con las instituciones nacionales en aras de optimizar de manera tangible la calidad de vida de los aragüeños

CIUDAD MCY.- ​ En un encuentro estratégico celebrado en la sede de la Gobernación del estado Aragua, la vocera del Poder Popular en la entidad, Joana Sánchez, encabezó una mesa de trabajo con representantes y enlaces de las diversas instituciones nacionales que operan en la región.

​El objetivo central de la jornada fue el fortalecimiento de la Ley Orgánica de las 7 Transformaciones (7T), impulsada por el presidente constitucional Nicolás Maduro y que profundizada la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La gobernadora Sánchez estuvo acompañada por los secretarios de las diferentes transformaciones entre los que destacan, el secretario de la primera transformación Félix Romero; la secretaria de la cuarta transformación, Gipsy Colmenares; la secretaria de despacho, Belén Arteaga, entre otros representantes del gabinete ejecutivo

Esta iniciativa busca consolidar un modelo de gestión pública más eficiente y cercano a las necesidades reales del pueblo.

​Durante la actividad se trazaron estrategias y acciones en aras de optimizar de manera tangible la calidad de vida de los aragüeños, eliminando las barreras burocráticas y agilizando las respuestas en el territorio.

​Finalmente, este encuentro reafirma el compromiso del gobierno regional de trabajar en perfecta cohesión con las instituciones nacionales, para asegurar el bienestar social y el desarrollo integral de cada ciudadano en el estado Aragua.

YORBER ALVARADO

FOTOS: PRENSA GBA