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Masiva participación en Gran Bailoterapia por Día de las Madres

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PorLuisa Pedroza

May 9, 2026

La actividad estuvo marcada por la alegría, integración y entusiasmo de los participantes de todas las edades: niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.

CIUDAD MCY.- Con una extraordinaria participación de las familias aragüeñas, el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) llevó a cabo con total éxito la gran bailoterapia por el Día de las Madres, actividad que reunió a alrededor de 150 personas en los espacios del estacionamiento del ente deportivo.

La jornada estuvo marcada por la alegría, la integración y el entusiasmo de participantes de todas las edades, desde niños y jóvenes hasta adultos y personas de la tercera edad, quienes disfrutaron de una tarde llena de música, recreación y actividad física en un ambiente familiar.

El evento contó con la conducción de los campeones nacionales de clase colectiva, encargados de dirigir las dinámicas y rutinas de bailoterapia que mantuvieron activos y motivados a todos los asistentes durante la actividad.

Esta iniciativa permitió promover la importancia de la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable, además de fortalecer los espacios de recreación y encuentro para las comunidades aragüeñas en el marco de la celebración del Día de las Madres.

El Instituto Regional del Deporte de Aragua continúa impulsando actividades recreativas y deportivas que fomenten la participación ciudadana, el bienestar físico y la unión familiar, consolidando el deporte como herramienta fundamental para la salud y la convivencia social.

PRENSA IRDA

FOTOS:CORTESÍA

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