Brasil y Argentina disputarán la final del Sudamericano sub 17 femenino

CIUDAD MCY.- La Conmebol Sub17 Femenina 2026 definió a sus finalistas tras la disputa de las semifinales en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, donde Argentina y Brasil aseguraron su lugar en el partido decisivo del certamen.

Argentina superó 1-0 a Venezuela y logró avanzar a la final, mientras que Brasil venció a Chile desde los doce pasos en el otro cruce de semifinales y confirmó su presencia en la definición por el título.

De esta manera, ambas selecciones disputarán la final en el Estadio Defensores del Chaco este sábado 9 de mayo, escenario que definirá al campeón continental.

Con estos resultados, Argentina y Brasil también aseguraron su clasificación a la Copa Mundial Femenina Sub17 de la FIFA 2026, al avanzar a la instancia decisiva del torneo, tal como establece el formato de competencia.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA