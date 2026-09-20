Mau y Ricky se suman al Cusica Fest 2026

CIUDAD MCY.- El dúo venezolano Mau y Ricky se sumó formalmente al cartel del Cusica Fest 2026, evento donde ofrecerán su primera presentación pública en el país. La esperada presentación coincide con el lanzamiento de su más reciente trabajo discográfico, titulado Ricky y Mau.

El álbum ofrece un enfoque íntimo que explora sus vivencias personales, la dinámica familiar tras crecer bajo la figura de su padre, Ricardo Montaner, y las comparaciones constantes que enfrentaron a lo largo de su carrera.

Además, la producción contó con la participación directa de sus fanáticos para la confección del listado definitivo de canciones. Más allá de su show en el festival, los artistas reafirmaron su compromiso social al sumarse como aliados estratégicos mediante The House Project, la fundación de la familia Montaner dedicada a impulsar iniciativas de ayuda social y acción humanitaria.

En esta edición, el dueto colaborará activamente con Refugio, la iniciativa social de Cusica orientada al respaldo de comunidades en situación de vulnerabilidad. Mau y Ricky alcanzaron proyección internacional gracias a éxitos globales como Desconocidos y Ya no tiene novio. Asimismo, se han destacado en la industria musical como compositores de hits para figuras como Ricky Martin, Karol G y Maluma.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : REFERENCIAL