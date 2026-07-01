Mbappé, a uno del récord goleador de todas las copas de Messi y con 6 en este Mundial

CIUDAD MCY.- Kylian Mbappé contribuyó este martes con un doblete a la clasificación de Francia a los octavos de final del Mundial a expensas de Suecia (3-0), y con 18 goles quedó a uno de Lionel Messi, el máximo anotador en la historia de los mundiales.

Mbappé, quien cumplirá 28 años el 20 de diciembre, ha jugado tres Copas del Mundo: Rusia 2028, Catar 2022, y la actual edición en la que ya suma 6, los mismos que mantenían hasta hoy al 10 argentino como máximo goleador del torneo.

Messi, quien cumplió 39 años el pasado 24 de junio, ha disputado 6 ediciones de la Copa del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022, en la que se consagraron campeones, y la presente.

Mbappé, el astro francés del Real Madrid, llegó a la vigésima tercera edición del torneo con 12 tantos en su experiencia mundialista, los mismos que anotó Pelé en cuatro participaciones.

Y el capitán de la selección argentina igualaba con 13 al francés Just Fontaine.

En lo que va del torneo, Messi y Mbappé superaron los 14 goles del alemán Gerd Müller, los 15 del brasileño Ronaldo Luiz Nazário de Lima, y los 16 del alemán Miroslav Klose.

El 10 de Les Bleus se convirtió este martes en el máximo goleador en partidos de eliminación de los Mundiales, después de anotar el 1-0 ante Suecia en los dieciseisavos de final del torneo de 2026, un tanto con el que alcanzó los nueve en este ítem y superó los ocho de los brasileños Leônidas da Silva y Ronaldo Luiz Nazário de Lima.

Luego amplió la cifra a diez con su doblete en nueve partidos jugados.

En la clasificación de goleadores del Mundial de 2026 Messi y Mbappé ahora igualan con 6 en la cima.

Con el gol que dio este martes a Noruega el triunfo por 2-1 sobre Costa de Marfil y la clasificación a la fase de los dieciséis mejores selecciones, Erling Haaland llegó a cinco y ocupa el segundo escalón.

En la lucha por la Bota de Oro también compiten con cuatro el francés Ousmane Dembelé y el brasileño Vinícius.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA