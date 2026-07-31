MCY RUN 2026 llenará de colorido las calles de la Ciudad Jardín en su cuarta edición

CIUDAD MCY.- La actividad deportiva más importante de la ciudad de Maracay regresa en su cuarta edición con un mensaje de reflexión y solidaridad al país tras los recientes movimientos telúricos del pasado 24 de junio.

Cinzia Machín, productora general del evento, aseguró que este año la carrera será diferente, con un mensaje de esperanza para Venezuela. «Asumimos con mucho dolor la pérdida y afectaciones de muchas familias, pero sabemos que el deporte es una herramienta para sanar y activa la solidaridad».

Asimismo, anunció que el evento se realizará el próximo domingo 16 de agosto con dos modalidades caminata y carrera. «El recorrido modalidad carrera 10K será desde la Concha Acústica pasando por la Casanova Godoy sentido a Montaña Fresca con retorno nuevamente a la Concha Acústica y la modalidad caminata 5K iniciará desde la Concha Acústica con retorno en la calle Los 3 Mosqueteros para regresar a la Concha nuevamente».

De igual forma, resaltó que la carrera 10K iniciará a las 7 de la mañana, y pasados 15 minutos de esa largada comenzará la modalidad caminata 5K; esto con la intención de despejar la zona y brindarles mayor comodidad a los corredores profesionales.

La entrega del kit deportivo se realizará el sábado 15 de agosto en las instalaciones del Centro Comercial Unicentro, y constará de una vicera, camisa oficial del evento, pechera identificada con el número del participante con chip integrado para medir con mayor exactitud el tiempo de llegada, el bolso deportivo y las medias oficiales del recorrido, destacando que es la única carrera que cuenta con unas medias oficiales.

En la actividad habrá 2 puntos de hidratación con bebidas isotónicas y 4 puntos de hidratación con agua, esto, gracias a los patrocinantes que estarán brindando este beneficio a todas las personas que participen en el evento de manera oficial y a los aficionados.

Machín destacó que en esta oportunidad no habrá concierto de cierre. «En esta edición vamos a vivir una experiencia distinta. Estará con nosotros la psicóloga Aryelis Guerrero, con la conferencia “Pisadas que Trascienden” para todas esas personas que desean un mensaje de aliento. El after será esa conferencia y la entrada a la Concha Acústica será totalmente libre a partir de las 9:00 am», aseguró.

De igual manera resaltó que el evento contará con la presencia de los cuerpos de seguridad del estado. «Estarán a nuestra disposición una ambulancia, asistencia médica durante la ruta y en la llegada y un equipo de fisioterapeuta calificado que estará presto para quien lo necesite».

JORNADA DE RECONOCIMIENTO

En respuesta a la contingencia nacional, la organización ha habilitado una jornada especial de ayuda para la comunidad de corredores y familias damnificadas por los sismos:

Esta iniciativa solidaria consiste en solicitar a todos los participantes y asistentes a colaborar con la donación de alimentos no perecederos o artículos de higiene personal con el propósito de destinarlos directamente a apoyar a las familias de la comunidad runner que se han visto afectadas.

La organización extendió la invitación a atletas, aficionados y a la ciudadanía en general a sumarse a este evento que busca dejar una huella positiva en el estado Aragua y en todo el país.

ANAIS RONDÓN

FOTOS : CIUDAD MCY