Mercosur ratifica solidaridad con Venezuela y respalda labores de ayuda humanitaria

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, extendió un reconocimiento formal, en nombre del Gobierno nacional, a los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur), tras emitir una declaración conjunta de profunda solidaridad con Venezuela ante los efectos de los recientes eventos sísmicos.

A través de su canal en Telegram, valoró el respaldo del bloque regional en el proceso de atención a las comunidades afectadas. «En nombre de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, expresamos nuestro agradecimiento por la declaración de Mercosur en solidaridad con Venezuela. Apreciamos su compromiso de ofrecer asistencia y apoyo a nuestra nación en este momento de tragedia», resaltó.

En su declaración oficial, los presidentes de los Estados miembros y asociados de Mercosur transmitieron sus más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas del movimiento telúrico, al tiempo que respaldaron las labores de rescate y asistencia que ejecutan de manera ininterrumpida los cuerpos de prevención del Estado venezolano u otros países.

Además, subrayaron la importancia de mantener una respuesta unida y solidaria ante situaciones de emergencia en la región, y se comprometieron a realizar un seguimiento cercano a la evolución de la situación humanitaria en el país para coordinar los apoyos logísticos necesarios.

FUENTE : TELESUR

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