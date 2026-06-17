Messi brilla y Argentina inicia su camino con un sólido triunfo

CIUDAD MCY.- La Selección argentina comenzó con el pie derecho la defensa de su título en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una victoria por 3-0 ante Argelia en el Estadio Kansas City, en el primer encuentro del Grupo J.

El conjunto Albiceleste, que en sus dos estrenos anteriores como campeón vigente había acumulado dos derrotas (ante Bélgica en 1982, y Camerún en 1990), contó con un Messi inspirado que convirtió los dos goles de la victoria en su partido número 200 con la camiseta argentina, y que quedó a solo una conquista del récord de Miroslav Klose (16) como máximo anotador en la historia de la Copa Mundial.

Los primeros diez minutos del encuentro fueron frenéticos: al capitán argentino y a Fares Chaibi, atacante argelino, les anularon goles por posición fuera de juego. El combinado dirigido por Vladimir Petkovic plantó a su defensa lejos del arco defendido por Luca Zidane, explotando la velocidad de sus laterales en cada aventura ofensiva.

A los 17 minutos De Paul encontró a Messi con un pase filtrado para romper líneas: el nacido en Rosario, en su sexta Copa Mundial representando a Argentina, remató desde media distancia, venció a Zidane y estableció el 1-0. Con su grito igualó la marca de Cristiano Ronaldo al convertirse en el segundo futbolista en anotar en cinco ediciones de la máxima competición a nivel selecciones (ya lo había hecho en Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022).

Los Guerreros del Desierto terminaron de mejor manera el primer tiempo. Pero las ilusiones del combinado africano comenzaron a apagarse cuando Messi, a los 15 minutos del complemento, anotó el 2-0: Zidane no pudo retener un disparo de Mac Allister y el capitán argentino capitalizó el rebote para estirar la ventaja.

Para coronar otra gran actuación en una Copa Mundial, Messi anotó su primer hat-trick en la competencia. Promediando la segunda etapa recibió un pase desde la izquierda de Nicolás González (que ingresó en reemplazo de Thiago Almada), dejó a un rival en el camino y esquinó su remate para vencer al arquero argelino y sellar la victoria.

En el conjunto dirigido por Lionel Scaloni hubo tres presentaciones a nivel mundialista: Facundo Medina, Nicolás González y Nicolás Paz.

FUENTE : FIFA

FOTO : CORTESÍA