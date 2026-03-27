Mets vence a Pittsburgh con jonrón de Francisco Álvarez

CIUDAD MCY.- El careta venezolano, Francisco Álvarez tuvo un estreno por todo lo alto en las Grandes Ligas este jueves. El criollo pegó un cuadrangular solitario ante los Piratas de Pittsburgh en el primer juego de la temporada para contribuir al triunfo de su equipo los Mets de Nueva York 11-7.

Álvarez se convirtió en el primer venezolano en conectar un jonrón en la naciente temporada de Grandes Ligas.

En la parte baja del sexto capítulo, el de Guatire no perdonó un pitcheo alto y la mandó a los graderíos del jardín izquierdo para poner la pizarra 11-5 en el Citi Field a favor de los Mets.

Además, en el quinto episodio el criollo conectó un sencillo por la pradera derecha y llegó al home posteriormente por un sencillo de Juan Soto. Finalmente cerró su línea en 4-2 con par de anotadas y un remolque.

Asimismo, Álvarez en el tercer capítulo fue el primer criollo en usar el sistema de revisión de bolas y strikes. Lo hizo estando detrás del plato al revertir un lanzamiento que fue señalado en principio como bola, pero tras la revisión fue strike y ponche para Oneil Cruz.

FUENTE:VTV

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