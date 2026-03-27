Liga Venezolana de Voleibol de Playa anunció el inicio de su octava temporada

CIUDAD MCY.- El lanzamiento oficial de la octava edición de la Liga Venezolana de Voleibol de Playa (LVVP) se efectuó en el Complejo Turístico Vacacional Hotel Camurí Mar, en La Guaira, como uno de los proyectos relevantes del sistema nacional impulsados por el Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

La presentación contó con la participación del viceministro de alto rendimiento Henyelberth Herrera, en compañía del presidente de la Federación Venezolana de Voleibol, José Vásquez, y el gobernador de La Guaira, Alejandro Terán.

Esta iniciativa busca brindar un espectáculo de alto nivel y tiene como objetivo fundamental contribuir al desarrollo y la masificación deportiva en Venezuela, además de servir de como modelaje competitivo a los miembros de la selección nacional.

El campeonato disputará sus válidas en La Guaira, Apure, Monagas, Guárico, Bolívar y Falcón y culminará con una gran final en una sede por definir. Tendrá un cupo máximo de 40 duplas femeninas y masculinas, y para garantizar la inclusión de las nuevas generaciones, la inscripción es gratuita y abierta para atletas desde de los 15 años de edad.

Como estímulo al alto rendimiento, se estableció que las duplas clasificadas entre el primer y el quinto puesto de cada parada recibirán premios en metálico.

La primera parada de la LVVP se realizará del 31 de marzo al 04 de abril en el recuperado balneario de Los Caracas, en La Guaira.

Formato de competencia

La primera parada utilizará el ranking nacional 2024 para establecer los cruces iniciales. Cada cita durará cuatro días, siguiendo el esquema internacional de la Confederación Suramericana y la Federación Internacional de Voleibol:

• Miércoles y jueves: fase eliminatoria para seleccionar 16 duplas por división.

• Viernes: Inicio del torneo oficial con sistema de llaves.

• Sábado: semifinales, partido por el tercer lugar, gran final y premiación.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA