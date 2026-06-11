México triunfó en su debut ante Sudáfrica

CIUDAD MCY.- La selección de México logró un valioso triunfo 2-0 ante el combinado nacional de Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras un duelo que dominaron de principio a fin en el mítico Estadio Azteca.

El cuadro tricolor logró dominar a sus rivales al aprovechar los descontrolados pases sudafricanos, quienes no lograron encontrar el ritmo de juego pertinente para poder hacerle frente a los locales.

Julián Quiñones se convirtió en el héroe del partido al abrir el marcador en el minuto 9 tras aprovechar una mala acción de la defensa para incrustar el balón entre las piernas del guardameta.

Ya en la segunda mitad del juego los sudafricanos terminaron de perder el ritmo del partido tras una tarjeta roja sobre Sphephelo Sithole en el minuto 50, lo que afectó aún más la competitividad de la selección.

Sudáfrica volvió a sufrir una tarjeta roja en el minuto 83 tras un golpe en la cara de uno de sus jugadores ante una figura de México, lo que hizo que el VAR interviniera antes de la decisión.

Ya en el tiempo añadido César Montes recibió una tarjeta roja para México tras una dura entrada contra uno de los jugadores rivales, hecho que generó una ocasión de peligro para los sudafricanos que no lograron concretar desde el tiro libre. Este es el primer juego con tres expulsados.

Con este triunfo los aztecas suman sus tres primeros puntos en el Grupo A para tomar el liderato y así buscar su pase a la próxima ronda del Mundial.

Sudáfrica es la segunda selección en quedarse con nueve jugadores en un juego inaugural de un mundial. La primera fue Camerún en Italia 1990, cuando vencieron a Argentina 1-0.

FUENTE: EL LÍDER

FOTO: CORTESÍA