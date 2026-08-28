Miguel Otero Silva : prosa insigne dedicada a denunciar la desigualdad social

CIUDAD MCY.- El 28 de agosto de 1985, se suscita la partida física del escritor, novelista, humorista y periodista venezolano, Miguel Otero Silva, revolucionario insigne que dedicó su prosa a la denuncia de una sociedad desigual y a la defensa de las causas de los pueblos que combatían al capitalismo.

Nacido en la ciudad de Barcelona el 26 de octubre de 1908, este anzoatiguense, formó parte de la histórica «Generación del 28» que se alzó contra el dictador Juan Vicente Gómez, lo que le ganó su exilio en Curazao desde donde junto a Gustavo Machado, José Tomás Jiménez y Guillermo Prince Lara. formó parte de un contingente de 39 hombres al mando de Rafael Simón Urbina que asaltaron el fuerte Ámsterdam de Willemstad y apresaron al gobernador holandés Leonard Albert Fruytiera.

Tras este hecho abordaron el vapor «Maracaibo» con el cual navegaron hasta costas venezolanas para desembarcar en la Vela de Coro donde iniciaron un movimiento para derrocar al dictador venezolano, movimiento que fracasó, por lo que tuvieron que huir hacia Colombia.

Sus ideales anticapitalistas, lo llevaron a sumarse a las filas del naciente Partido Comunista de Venezuela (PCV), convirtiéndose en uno de los 17 delegados que participa en la Primera Conferencia Nacional de la tolda del gallo el 8 de agosto de 1937.

Miguel Otero Silva, falleció a los 76 años dejando un inmenso legado literario que lo califica como uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX.

FUENTE : CON EL MAZO DANDO

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