Miguel Pérez tomará las riendas de Tigres de Aragua en la 2026-27

CIUDAD MCY.- La gerencia de los Tigres de Aragua oficializó la contratación del mirandino Miguel Pérez como su nuevo mánager para la venidera temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), donde la divisa bengalí buscará regresar al Round Robin luego de caer en la ronda de comodines ante los eventuales finalistas Caribes de Anzoátegui.

Pérez asume el timón en Maracay respaldado por una respetada trayectoria en el sistema organizado de los Estados Unidos. Tras hacer historia en 2005 con los Rojos de Cincinnati como el primer pelotero nativo de Guatire en alcanzar las Grandes Ligas, el exreceptor edificó una sólida carrera de más de una década como estratega en las filiales de desarrollo de los Piratas de Pittsburgh.

Su liderazgo lo llevó a dirigir la sucursal Triple-A (Indianapolis Indians), donde guió de cerca la evolución de superestrellas de las Grandes Ligas como Paul Skenes y Oneil Cruz, antes de consolidarse en el cuerpo técnico del equipo grande de los Bucaneros.

Este nombramiento marca un regreso a casa para el estratega mirandino, quien conoce a la perfección las exigencias del circuito invernal venezolano. Durante su etapa como jugador activo, Pérez vistió el uniforme de los Tigres de Aragua a lo largo de una década (2003-2013), aportando su solvencia detrás del plato y un profundo conocimiento del juego que ahora buscará plasmar desde la cueva del conjunto felino.

FUENTE : EL LIDER

FOTO : CORTESÍA