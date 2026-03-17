Minec Aragua fortalece fiscalización forestal con jornada técnica dirigida a la GNB

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo articulado por proteger los recursos naturales del estado, la sede del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) en Aragua se convirtió en el escenario de una capacitación estratégica sobre la Cubicación de Madera. El encuentro estuvo dirigido especialmente a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes desempeñan un rol crucial en la vigilancia y resguardo del patrimonio ambiental en la región.

La actividad fue impulsada directamente por la Coordinación de Patrimonio Forestal del Minec Aragua, con el objetivo central de actualizar y robustecer los conocimientos técnicos de los funcionarios encargados de las labores de campo. Durante la jornada se profundizaron las metodologías necesarias para realizar mediciones exactas, lo cual permite una fiscalización mucho más rigurosa sobre el traslado y comercialización de los productos maderables.

El manejo preciso de estas técnicas de medición representa una herramienta fundamental en la lucha contra el aprovechamiento ilícito de la madera. Al estandarizar los criterios de cubicación, se garantiza que cada recurso extraído cumpla con las normativas legales vigentes, reduciendo el margen de error en las inspecciones y asegurando la integridad de los ecosistemas locales.

Este programa de formación continua subraya el compromiso del Estado con la protección de los bosques aragüeños. La colaboración estrecha entre el Minec y los cuerpos de seguridad del Estado asegura que la gestión ambiental no solo se limite a la planificación de políticas, sino que se traduzca en una operatividad técnica capaz de salvaguardar de manera efectiva la biodiversidad y el equilibrio forestal de la entidad.

MARÍA JOSÉ PARRA|

FOTOS : CORTESÍA