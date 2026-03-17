Avanza germinación de plántulas para reforestación del “Henri Pittier”

Desde el vivero de Conare, el equipo de ecosocialismo trabaja en la producción de especies endémicas de cara a la temporada de invierno, para repoblar los terrenos afectados durante la etapa de sequía

CIUDAD MCY.- El Plan Chuquisaca 2026 presenta significativos avances en la región aragüeña, pues las plántulas se encuentran en etapa de germinación, así lo anunció la Compañía Nacional de Reforestación (Conare) a través de la cuenta de Instagram. @conarearagua_ve.

“Desde el Vivero Henri Pittier, celebramos el asombroso poder germinativo de nuestras especies forestales y frutales”, se describe en el material audiovisual.

Las primeras hojas son resultado de un proceso completo de cuidado y esmero, que abarca desde la recolección de las semillas hasta la siembra, con la meta de alcanzar las 10 millones de plantaciones al nivel nacional. El hito posiciona a la entidad como un referente en el compromiso por la preservación de la Pachamama.

Algunos de los ejemplares son Vera, Tamarindo, Gateado y Flamboyant. “Cada bolsa es un compromiso con el futuro de Aragua. “Estas pequeñas gigantes son las que recuperarán nuestros suelos y protegerán nuestro clima”, se comprueba en el audio.

Los integrantes de Conare extendieron su invitación a la colectividad a participar en todas las actividades relacionadas al Plan Chuquisaca y, así contribuir en el cuidado de la tierra.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : REFERENCIALES