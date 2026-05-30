Minec dio inicio al Plan de Reforestación Chuquisaca en el Henri Pittier

Con la presencia del ministro de Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, en el sector Mata Seca, en la Comuna “Carlos Escarrá”, del municipio MBI comenzó a nivel nacional la plantación simultánea en todos los estados de 100.000 árboles

CIUDAD MCY.- En el marco de la celebración del Día del Araguaney, las faldas del Parque Nacional Henri Pittier fueron el escenario de una extraordinaria jornada de reforestación de esta especie por el Día Nacional del Árbol.

La actividad que forma parte del Plan Nacional de Reforestación Chuquisaca 2026, es una estrategia que busca la recuperación y preservación de los espacios naturales del país.

​La actividad encabezada por Freddy Ñáñez, ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, quien en acompañamiento de Yuliana Ramos, directora de Ecosocialismo en el estado Aragua, se llevó a cabo en la comunidad Mata Seca del municipio Mario Briceño Iragorry punto estratégico que forma parte del Parque Nacional Henri Pittier.

“Confluimos acá para plantar en esta bella loma 250 araguaneyes que se suman a los 50.000 que plantamos hoy para celebrar a la Madre tierra y a la madre Patria. Hoy con el Plan Chuquisaca, todo el país está plantando 100.000 árboles, 50.000 araguaneyes y 50.000 de diferentes especies, con lo que arrancamos el Plan Chuquisaca en este período invernal”, dijo.

El Ministró ratificó que el Plan Chuquisaca contempla 50 jornadas semanales, para 1.200 jornadas a final de año, en las que estarán las comunidades organizadas y todo el pueblo, “todo aquel que ame y que milite en la vida”.

En este despliegue participó el personal del Instituto Nacional de Parques (Inparques), el cuerpo de Guardaparques, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Policía, trabajadores y trabajadoras, movimientos ecosocialistas y movimientos ambientalistas quienes sumaron esfuerzos en favor de la conservación ambiental.

​Las autoridades y el equipo de voluntariados realizaron con las herramientas y cuidados necesarios la plantación de los primeros ejemplares arbóreos de la especie nacional.

Los nuevos araguaneyes no solo embellecerán la zona, sino que también serán el nuevo hogar de la fauna local.

Esta gran jornada de forestación realizada en la falda del Henri Pittier asegurará un ecosistema mucho más sostenible y equilibrado que salvaguardara la vida del pulmón vegetal.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY I MINEC

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