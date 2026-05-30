Jornada de mantenimiento dejó embellecido Terminal de San Jacinto

La zona de andenes y áreas verdes fueron abordadas con diversos trabajos de limpieza, los cuales garantizarán ornato y confort a los usuarios

CIUDAD MCY .- En un esfuerzo por construir ciudades más humanas para el buen vivir, cuadrillas de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua) se desplegaron en el terminal Multimodal TransAragua de San Jacinto, donde se llevó a cabo una jornada de mantenimiento profundo.

El despliegue que logró modernizar y embellecer las instalaciones del terminal es una estrategia enmarcada en la Segunda Transformación (2T) y al Plan de la Aragüeñidad, direccionado por la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez.

El equipo de Fundaragua llevó a cabo la desinfección y el fregado en la zona de andenes, labores que mejoraron el aspecto estético de las instalaciones de la estación de autobuses.

Asimismo, se realizaron trabajos de poda intensiva, eliminación de maleza y recolección de desechos sólidos y vegetales en las áreas verdes del terminal terrestre.

Gracias a la profunda jornada de limpieza en el importante terminal de San Jacinto, el Gobierno Bolivariano reafirma su posición en brindar espacios urbanos óptimos y seguros para el bienestar diario de sus usuarios.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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