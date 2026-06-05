Ministerio de la Cultura extendió recepción de propuestas para Salón Nacional de Arte

CIUDAD MCY.- El Ministerio del Poder Popular para la Cultura anunció una extensión del período de recepción de propuestas para quienes deseen participar en el Salón de Arte Elsa Morales 2026.

Los creadores que no han completado el registro de sus obras dispondrán hasta el domingo 26 de julio para consignar los recaudos y las piezas correspondientes, de acuerdo con una nota de prensa.

El proceso de inscripción y entrega de materiales se mantendrá operativo en un horario comprendido entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Las sedes habilitadas para la recepción abarcan diferentes regiones de la geografía nacional.

En Caracas, el punto principal de entrega es la Galería de Arte Nacional (GAN), mientras que en los estados se dispusieron espacios receptores en Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia.

Los requerimientos y las normativas que rigen este certamen se encuentran disponibles para su consulta pública en las plataformas digitales del ministerio, así como en las cuentas oficiales de la Fundación Museos Nacionales y de las entidades colaboradoras.

La convocatoria permanece abierta a una amplia variedad de manifestaciones artísticas, lo que permite la postulación de trabajos en las disciplinas de pintura, dibujo, escultura, artes gráficas, videoarte, instalaciones, artes del fuego, ensamblaje digital, arte sonoro, arte textil, fotografía, arte popular y arte del cuerpo.

FUENTE : AVN

FOTO : CORTESÍA