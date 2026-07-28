Ministerio de Obras Públicas acordó rehabilitación de templos e iglesias

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular de Obras Públicas, Juan José Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo. El encuentro institucional tuvo como propósito coordinar las acciones de restauración en las infraestructuras religiosas impactadas por el reciente sismo.

La articulación entre el Gobierno nacional y la autoridad eclesiástica permitirá la atención integral de un total de 36 estructuras de fe. Las labores de inspección técnica y reparación se desplegarán para evaluar los daños en los elementos arquitectónicos y estructurales de las edificaciones afectadas.

El plan de intervención abarcará la recuperación de 26 iglesias ubicadas en el Distrito Capital y 10 templos situados en el estado La Guaira. Los equipos multidisciplinarios del área de infraestructura iniciarán las evaluaciones correspondientes para ejecutar los trabajos de acondicionamiento de forma prioritaria.

Las autoridades destacaron el compromiso gubernamental de restaurar estos recintos históricos y comunitarios para la ciudadanía. La iniciativa busca restituir de manera segura estos espacios destinados al encuentro espiritual y la convivencia de la población venezolana.

FUENTE: AVN

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