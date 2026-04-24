Ministro Padrino López: «Me coloco en defensa de la producción nacional»

CIUDAD MCY.- Se llevó a cabo un encuentro con el Motor Agroalimentario, liderado por el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Vladímir Padrino López, junto al ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, y representantes del sector agroindustrial para revisar los avances en materia de soberanía alimentaria. En ese sentido, el titular del referido despacho exaltó la capacidad resiliente del sector productivo de todo el país. «Como ministro me coloco en defensa del productor, de la producción nacional y la agroindustria».

Entre los temas abordados por el titular del despacho agrícola en este encuentro, que también contó con la presencia del ministro de Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas Ramírez, se destacó el fortalecimiento del rebaño, el plan de vacunación contra la fiebre aftosa, el avance científico agrícola y la digitalización de los sistemas productivos.

«Mi meta principal es la modernización del Ministerio para la Agricultura Productiva y Tierras. Debemos dar un salto definitivo hacia la digitalización para hacer los procesos más eficientes», afirmó el ministro Padrino López.

Asimismo, reiteró el llamado de la presidenta (E), Delcy Rodríguez, sobre la unión productiva. «Estamos en un momento político donde todos debemos sumar; aquí todos somos necesarios, desde el humilde campesino hasta quien mueve la mayor escala de la economía del país», remarcó.

Por otra parte, el ministro de Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas Ramírez, ratificó que el país mantiene indicadores de pleno abastecimiento en los anaqueles.

El titular de Alimentación, Carlos Tellería, destacó que la integración institucional ha permitido que la misión del Estado trascienda la producción. «Hemos avanzado en el crecimiento alimenticio del territorio nacional», sostuvo.

FUENTE: MIN. AGRICULTURA

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